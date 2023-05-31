В Иркутской области парень получил 180 часов обязательных работ за ложный донос Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Жигаловском районе 21-летнего местного жителя приговорили к обязательным работам за ложный донос о преступлении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своих социальных сетях.

-Еще в августе 2022 года молодой человек пришел в отделение полиции и заявил, что ему знакомый сломал кисть левой руки, - говорят в прокуратуре. Потом сотрудники полиции выяснили, что сломала кисть ему женщина, а значит информация о причастности мужчины изначально была недостоверной. Вину в совершении преступления молодой человек признал полностью. С учетом мнения государственного обвинителя суд признал жителя поселка виновным в преступлении и приговорил к 180 часам обязательных работ.

Ранее сообщалось, что в Тайшете суд вынес приговор грабителям, которые весной 2020 года вломились в дом семьи бизнесменов. Мужчины, зная, что супружеская пара в длительном отъезде, спланировали ограбление.