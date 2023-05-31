В Тайшетском районе двух пенсионерок обманули по схеме "ваш родственник попал в ДТП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Тайшете вновь участились случаи мошеннических действий в отношении пожилых граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Во второй половине мая в отделение полиции обратились две жительницы, которые стали жертвами мошенников по одной и той же схеме, - говорят в МВД.

Так, 63-летней пенсионерке позвонила незнакомка и представилась дочерью. Она рассказала, что является виновницей ДТП, в результате которого пострадали люди. Потом к диалогу подключилась еще одна женщина, которая представилась следователем. Она уверила пенсионерку в том, что пострадавшие согласны на примирение, но требуется возместить ущерб.

Злоумышленница продиктовала текст «заявления для примирения с потерпевшими». Она добавила, что вскоре приедет молодой человек, которому и надо передать деньги и этот документ. Как итог, женщина отдала молодому человеку 90 тысяч. Только спустя время пенсионерка позвонила дочери и выяснила, что никакого ДТП не было.

Аналогичная ситуация произошла и с 81-летней пожилой женщиной, но она отдала за помощь "невестке" 200 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых.