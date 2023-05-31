Аэропорт Иркутска в 2023 году планирует обслужить три миллиона пассажиров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рост пассажиропотока отмечен в аэропорту Иркутска. В этом году он планирует обслужить более трех миллионов пассажиров. В частности, число перевозок растет за счет развития внутреннего туризма. Помимо этого, жители страны используют Иркутск как пункт пересадки, когда собираются в отдаленные части России или Среднюю и Юго-Восточную Азию.Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

- Мы бы хотели открыть рейсы между регионами России, например, в Казань, увеличить частоту полётов в Сочи, но это будет зависеть от пассажиропотока, - сказал губернатор региона Игорь Кобзев.

В дальнейшем число трансфертных перевозок будет только расти, полагают в региональном правительстве. На сегодняшний день из аэропорта областной столицы летают более 20 авиакомпаний, ежесуточно производится около 100 рейсов на прилет и вылет. До пандемии было около 50 рейсов в сутки.