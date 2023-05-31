Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2023 12:15

В Иркутске начал работать мобильный комплекс, фиксирующий неправильную парковку авто

Если эксперимент будет удачным, то количество комплексов в городе возрастет
Елена СИНИЦА
В Иркутске начал работать мобильный комплекс, фиксирующий неправильную парковку авто

В Иркутске начал работать мобильный комплекс, фиксирующий неправильную парковку авто

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске начал работу комплекс фиксации неправильной парковки автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области в своих социальных сетях.

- Он установлен в легковом автомобиле, состоит из 2 камер, монитора и процессора, - говорят в правительстве.

Власти пояснили, что во время движения этот комплекс считывает номерные знаки автомобиля, который припаркован неправильно. Эти данные передаются в ГИБДД.

Как отметил губернатор региона Игорь Кобзев, неправильная парковка в центре Иркутска - острая проблема, поэтому бороться с ней решили системно. В том случае, если опыт будет успешным, то число таких мобильных комплексов в городе возрастет.

Сейчас он работает на отрезках улиц Академика Образцова, Трактовой, Чкалова, Ударника, Киевской, Седова, Сударева.

В этом году на покупку комплексов фотовидеофиксации из регионального бюджета выделено 425 млн рублей, на них приобретут 94 комплекса.