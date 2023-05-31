В Иркутске начал работать мобильный комплекс, фиксирующий неправильную парковку авто Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске начал работу комплекс фиксации неправильной парковки автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области в своих социальных сетях.

- Он установлен в легковом автомобиле, состоит из 2 камер, монитора и процессора, - говорят в правительстве.

Власти пояснили, что во время движения этот комплекс считывает номерные знаки автомобиля, который припаркован неправильно. Эти данные передаются в ГИБДД.

Как отметил губернатор региона Игорь Кобзев, неправильная парковка в центре Иркутска - острая проблема, поэтому бороться с ней решили системно. В том случае, если опыт будет успешным, то число таких мобильных комплексов в городе возрастет.

Сейчас он работает на отрезках улиц Академика Образцова, Трактовой, Чкалова, Ударника, Киевской, Седова, Сударева.

В этом году на покупку комплексов фотовидеофиксации из регионального бюджета выделено 425 млн рублей, на них приобретут 94 комплекса.