Дороги в таежных поселениях проверили депутаты Заксобрания Иркутской области

Представители Законодательного Собрания Иркутской области проверили дороги в Черемховском районе. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Представители Законодательного Собрания Иркутской области побывали в Черемховском районе. В ходе рабочей поездки спикер областного парламента Александр Ведерников и председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин проверили состояние дорог в таежных поселениях. Местные жители отправляли жалобы губернатору региона, поэтому к депутатам присоединились министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов и представители областной Дорожной службы, мэр Черемховского района Сергей Марач и председатель Думы Любовь Козлова.

Делегация проехала по грунтовой дороге Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска. Её протяжённость - более 70 километров, несколько участков регулярно подтапливаются. Случаются камнепады, на проезжую часть падают деревья, а ведь эта трасса связывает несколько сел с райцентром. Необходимо провести работы по отводу воды, грейдированию и отсыпке. Кроме того, река Большая Белая нуждается в расчистке русла реки и берегоукреплении. На все это у района не хватает средств.

Максим Лобанов сообщил, что в этом году на грейдирование и отсыпку этой дороги будет выделено 15 млн рублей. При необходимости сумма может быть увеличена.

- Все работы на этой жизненно важной для жителей дороги должны проводиться по плану, который должен быть доведен жителям. Депутаты областного парламента вместе с главой региона будут следить за ситуацией и при необходимости помогать решать данный вопрос, – сказал Александр Ведерников.

А вот на дороге Черемхово-Голуметь-Онот уже идёт ремонт участка в 10 км, готов проект на следующий участок протяжённостью 8 км.