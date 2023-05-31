В Иркутской области утвержден план развития Байкальска

Утвержден план развития Байкальского муниципального образования. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Дорожная карта по реализации программы социально-экономического развития Байкальска до 2040 года утверждена по распоряжению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. В ней расписаны мероприятия на 2023-2025 годы. Сама программа утверждена Правительством РФ в конце 2022 года.

– Дорожная карта необходима для реализации программы развития Байкальска, которое было утверждено Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в конце прошлого года, – отметил Игорь Кобзев. - Дорожная карта включает в себя контрольные точки, сроки, источники и механизмы финансового обеспечения первоочередных мероприятий,

В ближайшие годы Байкальское муниципальное образование ожидают модернизация коммунальной инфраструктуры и улично-дорожной сети, в том числе с проведением энергоэффективного освещения на неосвещенные улицы, благоустройство общественных территорий. Кроме того, запланированы строительство лыжероллерной трассы в предгорье горы Черная, капитальный ремонт Дома культуры «Юбилейный», создание креативного кластера. Не обойдется и без серьезной модернизации существующей системы сбора твердых бытовых отходов и работ по берегоукреплению.