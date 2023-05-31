В Иркутской области в 2023 году пройдут мероприятия по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей

В Иркутской области утвержден план мероприятий для реализации Указа Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области утвержден план мероприятий для реализации Указа Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Губернатор региона Игорь Кобзев подписал соответствующий документ, который включает различные события в области культуры, туризма, молодежной политики, спорта, укрепления семейных ценностей, образования, миграционной политики, стратегического планирования, а так же этноконфессиональных отношений и развития гражданского общества.

В частности, в план включены этнофестиваль «Мы разные. Мы вместе», XVI международный фестиваль «Литературно-театральные вечера «Этим летом в Иркутске», Дни русской духовности и культуры «Сияние России», национально-культурный праздник Усть-Ордынского Бурятского округа «Сур-Харбан», международный молодежный форум «Байкал», слёт казачьей молодежи и многие другие.

- В октябре 2022 года Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, - пояснил Игорь Кобзев. - Документ очень актуальный, он нацелен на развитие духовного потенциала народа России и необходим для повышения сплоченности российского общества, осознания гражданами необходимости сохранения и укрепления традиционных ценностей в условиях глобального цивилизационного и ценностного кризиса.

Напомним, что Указ президента России определил основы государственной политики по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей – это является важной составляющей стратегии национальной безопасности страны.