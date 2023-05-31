Во всех округах Иркутска проведут праздничные мероприятия в День защиты детей
Фото: Иван Макеев
В День защиты детей во всех районах областного центра пройдут праздники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Так, в Правобережном округе запланирована концертно-игровая программа для детей и родителей «Пусть детство звонкое смеется». Она пройдет в библиотеке №2 на улице Баррикад. Помимо этого, состоятся фестиваль творчества «Солнечный круг» и мероприятие «Здоровая семья – здоровый я».
В Октябрьском округе состоятся «Веселые старты» на Байкальской улице, а в Свердловском округе организуют игровые программы для детей «Да здравствует лето!» и праздник «Счастливое детство».
В Ленинском округе 1 июня пройдет мероприятие «Спорт в каждый двор».
Ранее сообщалось, что месячник качества и безопасности овощей и фруктов проведут в регионе. Инициатор - служба потребительского рынка и лицензирования региона.