Во всех округах Иркутска проведут праздничные мероприятия в День защиты детей Фото: Иван Макеев

В День защиты детей во всех районах областного центра пройдут праздники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в Правобережном округе запланирована концертно-игровая программа для детей и родителей «Пусть детство звонкое смеется». Она пройдет в библиотеке №2 на улице Баррикад. Помимо этого, состоятся фестиваль творчества «Солнечный круг» и мероприятие «Здоровая семья – здоровый я».

В Октябрьском округе состоятся «Веселые старты» на Байкальской улице, а в Свердловском округе организуют игровые программы для детей «Да здравствует лето!» и праздник «Счастливое детство».

В Ленинском округе 1 июня пройдет мероприятие «Спорт в каждый двор».

Ранее сообщалось, что месячник качества и безопасности овощей и фруктов проведут в регионе. Инициатор - служба потребительского рынка и лицензирования региона.