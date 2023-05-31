795 детей Иркутской области с начала года зарегистрировали через сервис «Рождение ребенка» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В 2023 году в Иркутской области запустили суперсервис «Рождение ребенка». С его помощью родители ребенка могут регистрировать его рождение через "Госуслуги". На данный момент сервисов воспользовались родители 795 малышей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Этот сервис упрощает процесс регистрации ребенка. Помимо этого, в онлайн-режиме родители также могут оформить полис ОМС, ИНН, социальные пособия и выплаты, - говорит руководитель службы ЗАГС Иркутской области Валерий Митусов.

Чтобы воспользоваться упомянутым выше сервисом, достаточно подтвердить свою учетную запись на портале "Госуслуги". Также нужно дать согласие на оформление электронного медицинского свидетельства.

Инструкции и устные разъяснения можно получить в отделах ЗАГС, роддомах и женских консультациях, говорят в пресс-службе правительства региона