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НовостиОбщество1 июня 2023 0:42

1 июня синоптики обещают потепление до +19…+21 в Иркутске

Ожидается северо-западный ветер с порывами до 8-13 метров в секунду
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Воздух прогреется до +19…+24 по области.

Воздух прогреется до +19…+24 по области.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Ну вот и наступило лето! Но долгожданное тепло в Иркутск не торопится. Что же обещают синоптики на 1 июня. А прогнозируют специалисты переменную облачность и северо-западный ветер с порывами до 8-13 метров в секунду.

- 1 июня ожидается переменная облачность, - говорят синоптики Икутского Гидрометцентра. - Радует, что осадков не ожидается. На столбике термометра горожане смогут увидеть до +19…+21 градусов. Будь осторожнее, подует северо-западный ветер с порывами до 8-13 метров в секунду.

А вот по области все-таки ожидаются кратковременные дожди. В отдельных уголках Приангарья пройдут грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы дойдут до 14 метров в секунду. Воздух прогреется до +19…+24, но при облачной погоде до +11…+16.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, когда же наконец-то наступит тепло до +30 в Иркутске.