Около 6400 дворовых обходов провели сотрудники МЧС в Иркутске

с 29 апреля на территории Приангарья действует особый противопожарный режим. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

МЧС по Иркутской области во взаимодействии с другими ведомствами каждый день обходят дома сибиряков. Сотрудники объясняют жильцам многоквартирных и частных домов, что открытый огонь запрещен на территории Приангарья с 29 апреля. Ведь действует особый противопожарный режим. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.

- На 31 мая о требованиях пожарной безопасности и правилах поведения правилами ознакомлены 2,3 тысячи иркутян. Теперь люди знают, что запрещено жечь сухую траву, мусор и готовить пищу на открытом огне и углях, - говорят в мэрии Иркутска.

Кстати, с конца апреля сотрудники МЧС выполнили более 6 тысяч обходов по Иркутску. Но кроме постоянного патрулирования, информирование ведется и другим путем. Так, власти города распространили почти 11 тысяч листовок среди сибиряков.