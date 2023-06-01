38-летний иностранец вывез 202 тыс. куб. м древесины на 1,4 млрд руб в Иркутской области

На протяжении пяти лет иностранец занимался незаконной деятельностью. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Расследование уголовного дела в отношение 38-летнего черного лесоруба закончилось. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Теперь материалы отправлены в Октябрьский районный суд Иркутска. Известно, что мужчина вывез через таможенную границу более 202 тыс. куб. м леса стоимостью более 1,4 млрд рублей. Но на этом преступления иностранца не закончились. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

- Гражданин иностранного государства обвиняется в организации преступного сообщества, приобретение, хранение, переработке в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, - говорят в ведомстве. - Также мужчина занимался контрабандой стратегически важных ресурсов. Кроме этого, он незаконно образовал юридическое лицо. А еще иностранец обвиняется в легализации денежных средств, полученных преступным путем и в неправомерном обороте средств платежей.

На протяжении пяти лет иностранец занимался незаконной деятельностью на территории Иркутской области.