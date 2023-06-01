В Иркутской области стартовала летняя оздоровительная кампания Фото: Евгения ГУСЕВА

На территории Иркутской области объявили старт летней оздоровительной кампании. К работе уже приступили детские лагеря на базе санаториев. Всего в июне свои двери откроют 738 организаций отдыха и оздоровления для малышей и подростков. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Наша первоочередная задача – обеспечить безопасное пребывание детей в оздоровительных лагерях. Особое внимание уделяется палаточным лагерям и объектам, расположенным вблизи водоемов. Только в стационарных оздоровительных лагерях за счет средств бюджета Иркутской области планируется оздоровление 87 664 детей, – отметила зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Только в первую смену отдохнут более 55 тысяч ребят.

Стоит отметить, что требования по профилактике коронавируса в лагерях сохраняются до 1 января 2025 года. Проводить мероприятия в закрытых помещениях запрещено. Также родители не смогут войти в учреждение, чтобы проведать детей.

Напомним, больше месяца прошло с момента загадочного исчезновения 20-летнего Виктора Мечуса. Парень пропал 26 апреля. Последний, кто его видел, - друг. Последним сообщением Виктора было: «Все будет зашибись!». После этого о нем никто ничего не слышал. Родственники парня сообщили КП-Иркутск новые подробности поисков.

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Телефон горячей линии по вопросам отдыха детей и их оздоровления в Иркутской области – 8(3952) 52-75-41.