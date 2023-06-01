Велосипеды, скутеры и самокаты в День города в центре Иркутска будут запрещены

Рассказываем о правилах, которые будут действовать в день праздника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Близится долгожданный День города, поэтому жителям и гостям Иркутска решили напомнить о правилах безопасности, действующих во время праздника. Во-первых, в местах массовых мероприятий настоятельно просят не использовать велосипеды, самокаты, скутеры, скейтборды. Во-вторых, не следует брать с собой крупные рюкзаки, сумки, чемоданы, тележки и грузы. В-третьих, сибирякам рекомендуют оставить питомцев дома.

- В случае нарушения указанных рекомендаций при прохождении досмотровой зоны гражданину может быть отказано в дальнейшем следовании в сквер имени Кирова, на площади графа Сперанского и у памятника Александру III, - предупреждают в пресс-службе администрации города.

Важно! Запуск дронов и квадрокоптеров запрещен.

Охрану общественного порядка 3июня будут обеспечивать полицейские и сотрудники Росгвардии, волонтеры и дружинники.

Напомним, в Приангарье официально запретили полеты беспилотников. Указ подписал губернатор Игорь Кобзев. Документ опубликовали 6 мая. Согласно ему, запрет будет действовать до особого распоряжения. Исключение действует для федеральных органов государственной власти региона, подведомственных им организаций и т.д.