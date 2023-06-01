24-летний военный Танасогло Амид Ханлар Оглы из Братска погиб в зоне СВО

Военный погиб в зоне СВО.

В Братске прошла церемония прощания с Танасогло Амид Ханлар Оглы, защищавшим мирных жителей Донбасса. Сибиряк родился 4 мая 1999 года, рос и учился в родном городе. Об этом в соцсетях рассказал мэр Сергей Серебренников.

- В ноябре 2022 года молодой человек подписал контракт на принятие участия в специальной военной операции, - сообщил градоначальник. - Герой навсегда останется в сердцах людей. Приношу глубокие соболезнования родным и близким от братчан и губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева. Светлая память воину!

Известно, то дома у парня остались мама и сестры.

Напомним, 1 июня в Иркутске, как и по всей России, открылось отделение фонда “Защитники Отечества”. В числе задач учреждения – помощь семьям участников СВО в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.

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