Больше полумиллиарда рублей украли мошенники у жителей Иркутской области с начала года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С начала 2023 года интернет-мошенники украли у жителей Иркутской области более 500 миллионов рублей. И это лишь зарегистрированные случаи! Многие жертвы аферистов не обращаются в полицию, так как еще не осознали, что их обманули, либо боятся придавать ситуации огласку. Меньше, чем за полгода только в нашем регионе пострадали более 2,9 тысяч человек. Данные статистики приводят в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

- Ранее сообщалось, что 11 мая 2023 года 44-летняя воспитатель детского сада Иркутска в отделении банка оформила кредит на свое имя и через банкомат и перевела все деньги мошенникам, которые по телефону представились сотрудниками правоохранительных органов, - рассказывают в ведомстве.

Так, женщина потеряла 2,6 миллиона рублей. Сибирячку убедили, что сбережения она помещает на «резервный счет», что якобы поможет сберечь их от неизвестных преступников. В результате, потерпевшая своими руками передала аферистам средства. Заведено уголовное дело.

Сибиряков настоятельно просят быть бдительными и не доверять незнакомцам.