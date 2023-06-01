В Иркутской области женщина добилась выплаты детского пособия после вмешательства прокуратуры Фото: Даниил ОПАРИН

Суд поддержал требование прокуратуры Иркутской области о выплате жительнице региона пособия на ее несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

-Известно, что в августе прошлого года женщина подавала заявление для выплаты на детей от трех до семи лет. Однако ей отказали, так как получили ошибочные сведения о том, что у ее супруга есть три транспортных средства, - говорят в прокуратуре.

Тогда прокуратура обратилась в суд, чтобы женщине выплатили пособие на двух детей с первоначальной даты обращения в сумме более 130 тысяч рублей.

Свердловский районный суд Иркутска требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Прокуратура поставила на контроль исполнение решения суда.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года интернет-мошенники украли у жителей Иркутской области более 500 миллионов рублей.