В Иркутской области ведется ремонт дорог северных территорий

Губернатор обсудил ремонт дорог в северных территориях с руководством ООО «Газпром Инвест» «Иркутск». Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области ведется ремонт дорог в северных территориях, в частности, в Киренском районе. Работы ведет ООО «Газпром Инвест» «Иркутск». Глава региона Игорь Кобзев провел встречу с руководителем организации Павлом Шкитиным.

«Газпром Инвест» «Иркутск» в настоящее время отправляет дополнительную технику на наиболее проблемные участки дорог «Киренск – Орлово» и «Киренск – Красноярово». Большинство трасс - грунтовые, для их восстановления необходимо заменить верхний слой, поврежденный в весеннюю распутицу.

– Ранее по моему поручению министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов проинспектировал ход ремонтных работ на автомобильных дорогах в северных территориях региона, задействованных при решении рабочих задач компании «Газпром», – пояснил Игорь Кобзев. - Был выявлен ряд недостатков в состоянии на дорогах «Киренск – Орлово», «Киренск – Красноярово». С компанией достигнуты договорённости о перераспределении техники и усилении работ на этих участках.

По словам директора филиала ООО «Газпром Инвест» «Иркутск» Павла Шкитина, в настоящее время на данные участки завезён скальный грунт, идёт замена верхнего слоя и усиление грунтовых дорог.

- Работа по содержанию автодорог на этих территориях ведётся нашей компанией на постоянной основе, сейчас увеличиваем силы на наиболее проблемных участках для оперативного приведения их в надлежащее состояние, – рассказал Павел Шкитин.

Кроме того, приводятся в порядок участки дорог «Киренск – Казачинское», «Усть-Кут – Уоян», «Магистральный –- Жигалово». В работе задействованы и филиалы Дорожной службы Иркутской области. Игорь Кобзев и Павел Шкитин обсудили так же возможность ремонта дороги «Качуг – Жигалово».