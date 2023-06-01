Готовится к открытию новый детский сад в Ново-Ленино

Детский сад «Мамонтенок» в 6-м микрорайоне Ново-Ленино откроется уже этим летом. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В честь Международного дня защиты детей в России прошел марафон открытия детских садов при участии заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой и главы Минпросвещения России Сергея Кравцова. Все представленные дошкольные учреждения были построены в рамках национального проекта «Демография». В Иркутской области готовится принять воспитанников детский сад «Мамонтенок» в 6-м микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Он распахнет свои двери уже этим летом, а пока учредителю предстоит получить необходимые разрешительные документы и пройти лицензирование.

О важности создании дополнительных мест в детских садах в этом году говорил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем ежегодном Послании к Законодательному собранию.

– Глава региона поручил региональному минобру к концу 2023 года обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования в Приангарье – пояснил министр образования Иркутской области Максим Парфенов. - Детский сад в Ново-Ленино – один из пяти, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году наряду с детсадами в Иркутском, Тайшетском, Чунском районах и Тулуне.

Новый детсад в переулке Академика Алексея Окладникова в 6-м микрорайоне Ново-Ленино был построен в феврале. На это выделялось порядка 360 млн рублей, в том числе 97,3 млн рублей из федерального бюджета.

“Мамонтенок” рассчитан на 220 мест будет структурным подразделением школы №69. Там будут работать 11 групп для детей от 1 года до 8 лет. В каждую группу организован самостоятельный вход, в раздевалках есть сушильные шкафы, оборудованы спортивный и музыкальный залы, бассейн, комната психологической разгрузки с интерактивной песочницей, игрушками, удобной мягкой мебелью для детей и интерактивной доской.

Особое внимание уделено безопасности: смонтировано наружное видеонаблюдение, установлены кодовые замки, есть пост охраны с просмотром территории. Учтены и возможности доступа для маломобильных граждан. На территории сада уже высажена растительность, обустроены площадки для прогулок, есть спортивная площадка.