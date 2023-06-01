В Иркутской области руководителя стройфирмы осудят за хищение 29 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Иркутской области направила в суд уголовное дело о хищении более 29 млн рублей при реализации национального проекта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

-В 2020 году руководитель иркутской строительной фирмы нарушил условия контракта, который был заключен с ним по нацпроекту "Экология". Контракт подразумевал обустройство очистных и защитных сооружений вдоль реки Ангара, - говорят в прокуратуре.

Однако он использовал бывший в употреблении шпунт вместо нового. Затем он составил фиктивные счета-фактуры, сертификаты качества и товарные накладные, чтобы подтвердить, что приобретал шпунт у завода.

Все это он предоставил заказчику. Как итог, ему перечислили излишние 29 миллионов рублей.

В ходе расследования наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете организации, в размере более 28 млн рублей. Дело направлено в суд.