Два иркутских артиста удостоены стипендии правительства РФ Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Актер Иркутского академического драмтеатра имени Охлопкова Николай Стрельченко и артист-вокалист Иркутского областного музыкального театра имени Загурского Станислав Чернышев стали лауреатами Государственной стипендии Правительства России для молодых деятелей культуры и искусств. Об этом рассказали в соцсетях правительства Иркутской области.

Сообщается, что Николай Стрельченко выступает на сцене драматического театра с 2010 года и сегодня задействован в 23 постановках. Станислав Чернышев работает в команде музтеатра с 2009 года. Он задействован в 20 спектаклях текущего репертуара и входит в состав Правления Иркутского областного отделения «Союза театральных деятелей РФ».

Всего награды получили 33 молодых артиста со всей России.

Напомним, в День города, который состоится 3 июня, передвижная концертная площадка «Синий троллейбус Булата Окуджавы» вновь проедет по улицам столицы Приангарья. Во время поездки прозвучат песни в исполнении артистов областного клуба бардовской песни «Мост». Транспорт будет отправляться с улицы Свердлова. Горожан просят не забывать о том, что в субботу общественный транспорт будет доступен до полуночи. Однако вместе с тем часть улиц будет перекрыта.