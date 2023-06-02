Экс-директора культурно-досугового центра обвиняют в мошенничестве в Усть-Кутском районе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следком предъявил обвинение бывшему директору культурно-досугового центра рабочего поселка Янталь Усть-Кутского района. По версии следствия, пользуясь своим служебным положением, женщина на протяжении нескольких лет обманным путем присваивала себе деньги из бюджета. Средства предназначались для оплаты труда сотрудников. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

- В результате преступных действий обвиняемой с 2017 по 2022 год бюджету Янтальского муниципального образования причинен имущественный ущерб в размере около 350 тысяч рублей, - отмечают в ведомстве.

В настоящее время следователи СК продолжают расследование.

Напомним, прокуратура Иркутска начала проверку после нападения бродячей собаки на 10-летнего школьника в центре Иркутска. Это произошло в районе пересечения улицы Грязнова и переулка Пионерского. Ребенка осматривали врачи детской больницы.