Котельную на биотопливе построят в Киренске за счет займа в 84 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Займ в размере 84 миллионов рублей выдала корпорация развития Иркутской области компании «КиренскТеплоРесурс», чтобы ее сотрудники построили котельную, которая будет работать на биотопливе – щепе, с возможностью перевода теплоисточника на природный газ. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Между администрацией Киренска и «КиренскТеплоРесурс» заключено концессионное соглашение на 25 лет. Общая стоимость инвестпроекта по реконструкции системы теплоснабжения в Киренске составляет почти 1,5 млрд рублей, - отмечают в правительстве.

Напомним, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку из-за поломки самолета, летевшего из Братска Иркутской области в Олекминск республики Саха (Якутия) 1 июня. По предварительным данным, у самолета Як-40 при выполнении посадки в аэропорту произошло разрушение пневматики левой основной стойки шасси.