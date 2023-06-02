Умные светофоры и оборудование для мониторинга транспортных потоков установят в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске установят элементы интеллектуальной транспортной системы. Это оборудование помогает собирать информацию о ситуации на дорогах, чтобы в последующем ее проанализировать и сделать движение более безопасным и комфортным, сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

На 11 участках установят подсистему мониторинга параметров транспортных потоков, которая будет собирать данные об их интенсивности. В том числе пересечение улиц Маяковского и 2-я Железнодорожная, Джамбула и переулка Спортивный, Байкальской и Советской в районе дома № 291а и так далее.

Еще в 14 местах появится подсистема умных светофоров. Зеленый или красный сигнал будут включаться так, чтобы сокращать время остановки машин на перекрестках. Современное оборудование установят на улицах Ленина и Карла Маркса, Байкальской и Советской, Байкальской, Донской и других.

Напомним, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку из-за поломки самолета, летевшего из Братска Иркутской области в Олекминск республики Саха (Якутия) 1 июня. По предварительным данным, у самолета Як-40 при выполнении посадки в аэропорту произошло разрушение пневматики левой основной стойки шасси.