Генконсул КНР в Иркутске Ли Хай прибыл в Бурятию впервые после назначения. Фото: правительство Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков встретились с Генеральным Консулом КНР в Иркутске. Господин Ли Хай поздравил солнечную республику со 100-летним юбилеем. Для него это первый визит после назначения. Он выразил уверенность в том, что сотрудничество во всех направлениях будет только крепнуть. Главной темой встреч стали перспективные проекты в образовании и туризме

- Отмечу, никакая международная обстановка не сменит курс, выбранный нашими странами. Мы вместе, поделился в соцсетях глава Бурятии.

Напомним, ранее астролог Читинского дацана Беликто Лама поделился тем, что нас всех ждет в июне, а от чего лучше воздержаться. По его словам, стоит воздержаться от рисков, которые связаны с богатством и женитьбой.