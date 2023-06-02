В День города жители и гости Иркутска смогут отправить бесплатные праздничные открытки Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

3 июня иркутяне и гости города смогут отправить послания друзьям и родным из сквера имени Кирова. В этот день в сквере будет работать мобильный почтовый пункт. Время работы - с 12.00 до 17.00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Сотрудники "Почты России" установят ящик для сбора бесплатной отправки открыток и помогут правильно их оформить, - говорят в администрации Иркутска.

В честь праздника напечатаны два вида открыток, выпущен и штемпель. Отправить открытку

с изображением Московских ворот и надписью «День города» все желающие смогут самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в субботу, 3 июня, в сквере Кирова появится «Дерево жизни». В День города жители и гости Иркутска смогут повязать на его ветвях ленточки с пожеланиями. Подробнее об этом вы сможете прочитать в нашем материале по ссылке.