В Иркутской области 3 и 4 июня Госавтоинспекция проведет рейды по поиску пьяных водителей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В предстоящие дни, 3 и 4 июня, в Иркутской области Госавтоинспекция проведет сплошные проверки транспорта, направленные на выявление нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. -Только с начала 2023 года на дорогах региона случилось 97 ДТП, в которых водители были пьяными за рулем. В данных происшествиях 13 человек погибли и 139 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 10 детей, - говорят в ведомстве.

В совокупности сотрудники ГИБДД выявили свыше 3800 водителей, которые управляли транспортом в пьяном состоянии.

За повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения сотрудниками ГИБДД задержано 959 автомобилистов.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Нижнеилимском районе.