Более тысячи домов отремонтированы за счет средств Фонда капремонта Иркутской области в 2022 году

с 2014 по 2021 год на средства Фонда в регионе привели в порядок 2992 многоквартирных дома. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На заседании попечительского совета Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области под председательством первого заместителя Губернатора Иркутской области Романа Колесова, подвели итоги работы за 2022 год и I полугодие 2023-го.

– Мы видим, что Фонд капремонта за последние два года значительно увеличил темп работы, – подчеркнул Роман Колесов.

Как сообщил замгубернатора, с 2014 по 2021 год на средства Фонда в регионе привели в порядок 2992 многоквартирных дома. В то же время в прошлом году отремонтировано более тысячи МКД. План на этот год не меньше - 1025 домов. И в 203 из них работы уже завершены.

- Это говорит о том, что нам удалось правильно выстроить все процессы, теперь Фонд действует активнее, успевает заключать больше контрактов и, соответственно, больше ремонтировать домов для жителей Приангарья, - прокомментировал Роман Колесов.

В 2022 году был запланирован капитальный ремонт в 1396 домах. План выполнен на 99,1% - кое-где работы заканчивают, некоторые дома по решению суда должен отремонтировать застройщик по гарантии. Заменили 156 лифтов. На этот год план по лифтам существенно увеличен - обновят 314 подъемников. В то же время проводятся обследования домов, включенных в план капремонта на 2024 и 2025 годы.

Новшество прошлого года - капитальный ремонт в 6 домах, признанных объектами культурного наследия. Все они находятся в Иркутске. Подобный опыт будет продолжен.

– Городская администрация также приводит в порядок окрестности этих домов. Например, мы закончили работы в доме №80 на улице Полярная, а сейчас там идёт ремонт дорожного полотна. Общими усилиями получается облагородить целую территорию, – рассказала и.о. руководителя Фонда капитального ремонта Иркутской области Валерия Кошечкина.