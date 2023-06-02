В Иркутской области продолжают выявлять собственников объектов недвижимости

Иркутская область стала пилотным регионом в госпрограмме «Национальная система пространственных данных». Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В 2022 году по поручению президента РФ Владимира Путина начала работу государственная программа «Национальная система пространственных данных» (НСПД), в рамках которой ведется работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Иркутская область вошла в число четырех пилотных регионов, в которых она должна быть завершена до конца этого года. Промежуточные итоги подвели в правительстве региона под руководством губернатора Игоря Кобзева.

– Муниципалитетам необходимо активнее действовать по выявлению правообладателей. В частности, это Ольхонский, Заларинский, Иркутский, Мамско-Чуйский, Катангский, Зиминский, Балаганский, Усть-Удинский, Шелеховский и Братский районы, Ангарский городской округ – подчеркнул Игорь Кобзев. - В регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимости должны быть заинтересованы не только местные власти, но и все жители Иркутской области. Муниципалитеты должны работать с населением в этом направлении. Работа с системой пространственных данных позволит нам получить федеральное финансирование в будущем, в том числе на комплексные кадастровые работы.

К 1 мая удалось зарегистрировать право собственности на 70 718 объектов недвижимости. Это 25,9 % от общего количества ранее учтенных. Всего необходимо найти собственников 272 269 объектов.