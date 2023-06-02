В Бурятии осудят мужчину за убийство местного жителя в 2002 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Бурятии осудят мужчину, обвиняемого в убийстве местного жителя, совершенном 21 год назад. Об этом сообщает ТРК "Тивиком".

-По данным следствия еще 28 сентября 2002 года обвиняемый в Гусиноозерске устроил потасовку с малознакомым мужчиной. потерпевший начал выталкивать обвиняемого из ограды дома, - пишет СМИ.

После этого мужчина разозлился и произвел два выстрела из огнестрельного оружия. Один выстрел попал в область головы, а другой - в область грудной клетки. После этого мужчина скрылся.

Потом он разобрал оружие и выбросил в шахтерский котлован. После мужчина вернулся к себе домой, и на протяжении нескольких лет, никому о случившемся не рассказывал.

Сначала следствие подозревало в преступлении другого мужчину. Однако с помощью следственных действий, а потом еще и полиграфа выяснилось, что причастен к преступлению другой человек.

Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина признался в преступлении и раскаялся.