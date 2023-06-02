Каждый день с дорог Иркутска вывозят около 50 тонн мусора Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

При уборке автомобильных дорог, тротуаров и газонов вдоль магистралей в Иркутске ежедневно вывозят около 50 тонн мусора. Об этом сообщает weacom.ru со ссылкой на администрацию Иркутска.

-Особое внимание уделяем пешеходной зоне, остановкам общественного транспорта. Работы выполняют 200 сотрудников и 40 единиц техники, - говорят в администрации.

В частности, по ночам убирают проезжую часть механизированным способом с увлажнением, также прометаются пешеходные переходы и тротуары.

За сутки ручным способом очистили обочины и лотки на улицах Депутатской, Чехова, Ушаковской, 2-ой Железнодорожной, Шмидта, Мелентьева и других.

Также следят и за дворовыми территориями, где задействованы около 700 человек.

Ранее сообщалось, что как оказалось, по предварительным данным, пожар на территории Масложиркомбината в Иркутске возник из-за нарушения требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.