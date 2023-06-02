В Иркутске из-за проведения забега 4 июня перекроют дороги Фото: Андрей АБРАМОВ

Жителей Иркутска предупредили об очередных дорожных ограничениях. На этот раз движение транспорта ограничат в центре Иркутска 4 июня с 10:00 до 17:00. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на администрацию Иркутска.

-В городе будет проводиться Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ", - делятся в иркутской мэрии.

В связи с этим будут перекрыты участки дорог: Улица Карла Маркса от Марата до бульвара Гагарина, улица 5-й Армии от строения №2/1 до улицы Карла Маркса, Бульвар Гагарина от строения №74 до улицы Красного Восстания.

Ранее сообщалось, что при уборке автомобильных дорог, тротуаров и газонов вдоль магистралей в Иркутске ежедневно вывозят около 50 тонн мусора. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по выше указанной ссылке.