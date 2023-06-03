Иркутская филармония в июне проведет четыре летних концерта в «Тальцах» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутская областная филармония начинает сезон летних филармонических концертов в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Эти концерты проводят в музейном комплексе с 2019 года. Выступления будут проходить каждую субботу.

– Мероприятия проходят в музее, в специальном развёрнутом шатре на берегу Ангары. Звучание национальных инструментов – гуслей, домр и балалаек, – историческая застройка «Тальцов», красивая природа вокруг создают особую атмосферу концертов, – отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

Так, в частности, 3 и 11 июня иркутяне смогут посетить концерты Иркутского филармонического русского оркестра «Русская фантазия».

Затем 17 и 24 июня состоятся «Концерты на берегу» ансамбля русских народных инструментов «Байкал-квартет»