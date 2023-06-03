В Тайшете Иркутской области 3 июня выпал снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Иркутской области не перестает удивлять сюрпризами. Правда, все-таки не всегда приятными. Так, сегодня, 3 июня, в Тайшете пошел снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Утро 3 июня в Тайшете идет мокрый снег! Погода не перестает удивлять, - говорят в ведомстве.

Что ж, остается надеяться, что это временное явление и далее жителей Тайшета, как и других городов Иркутской области, не будут ждать подобные погодные сюрпризы.

Что касается Иркутска, то ночью прошел дождь, днем ожидается потепление до +17 градусов.

Ранее сообщалось, что жителей Иркутска предупредили об очередных дорожных ограничениях. На этот раз движение транспорта ограничат в центре Иркутска 4 июня с 10:00 до 17:00.