В Иркутской области 4 июня ожидаются ливневые дожди и сильный ветер Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области в воскресенье, 4 июня, местами ожидаются ливневые дожди, грозы. Днем также возможны порывы западного, северо-западного ветра 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

- 4 июня по области местами ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов, - добавили в министерстве.

Кроме этого, уточняется, что 4 июня в северных и верхнеленских районах местами ожидаются заморозки 0,-2 градусов.

Ранее сообщалось, что погода в Иркутской области не перестает удивлять сюрпризами. Правда, все-таки не всегда приятными. Так, сегодня, 3 июня, в Тайшете пошел снег. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.