В Иркутской области разыскивают без вести пропавшего 66-летнего Юрия Григорьева Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области полицейские разыскиваю без вести пропавшего Юрия Григорьева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

- Оперативники устанавливают местонахождение 66-летнего мужчины, - говорят полицейские.

По имеющимся данным, пенсионер вчера, 2 июня, ушел из дома в поселке Михайловка Черемховского района. На данный момент о его местоположении ничего неизвестно.

В числе его примет называют то, что на вид ему 60-65 лет, рост 170-175 сантиметров. Телосложение худощавое, короткие волосы, темные с сединой, глаза голубые, борода и усы седые.

В тот день на нем были серый свитер, темные спортивные штаны, коричневое пальто и такого же цвета сапоги.

Особые приметы: Отсутствует правый глаз.

Граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении Григорьева Юрия Викторовича, просьба сообщить по телефонам: (39546) 5-24-10 или 02 (102 – с любого сотового оператора связи).

Граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении Григорьева Юрия Викторовича, просьба сообщить по телефонам: (39546) 5-24-10 или 02 (102 – с любого сотового оператора связи).