Мэр Иркутска Руслан Болотов поздравил жителей с Днем города Фото: Елена СИНИЦА

Сегодня, в эту июньскую субботу, Иркутск отмечает свой день. С этим праздником иркутян поздравил и глава города Руслан Болотов. Его слова передает пресс-служба администрации города.

- Мы гордимся историей своего города. Отсюда управляли всей Восточной Сибирью и Аляской, расширяли границы, отправляли экспедиции к северным морям, для чего было создано адмиралтейство. С появлением транссибирской железной дороги город наращивал потенциал крупного промышленного, торгового, логистического центра, - сказал Болотов.

Кроме этого, он обратил внимание на то, что Иркутск внес большой вклад в развитие многих сфер. В их числе образование, наука, культура.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что Иркутск был удостоен высокого звания «Город трудовой доблести». Город и сейчас остается надежным тылом страны, подчеркнул он.

Руслан Болотов поблагодарил горожан за преданность малой родине и за достижения, которыми иркутяне способствуют ее развитию.