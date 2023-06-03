В Усть-Ордынском 2 июня смертоносно столкнулись Nissan Terrano и Nissan Bluebird Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП в поселке Усть-Ордынский, в результате которого погиб пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Авария случилась 2 июня около 23.00 в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района, - говорят в МВД.

Известно, что 47-летняя женщина была за рулем Nissan Terrano в нетрезвом виде. В один момент она выехала на встречную полосу и столкнулась с Nissan Bluebird.

Как итог, 62-летний пассажир легковушки скончался на месте, а женщина, которая была за рулем кроссовера, попала в больницу.

В настоящий момент сотрудники госавтоинспекции проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Иркутске неизвестные подожгли домик на детской площадке. Ведется поиск хулиганов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.