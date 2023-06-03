В Зиминском районе водителя выбросило из перевернувшейся Toyota Ipsum Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД Иркутской области разбираются в обстоятельствах автоаварии, в результате которой погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-По предварительной информации, днем на 1603-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» в районе села Кимильтей Зиминского района 58-летний мужчина ехал за рулем Toyota Ipsum, - говорят в МВД.

Однако он выбрал небезопасную скорость, как итог - не справился с управлением и съехал с дороги. После машина опрокинулась. Так как он не был пристегнут ремнем безопасности, его выбросило из салона легковушки.

От полученных в результате инцидента травм водитель скончался до приезда бригады медиков.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.