Вечером 3 июня загорелся рейсовый автобус "Усть-Кут-Иркутск" в Нижнеилимском районе

Ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств и причин. Фото: Прокуратура Иркутской области

Вечером 3 июня вспыхнул пожар в рейсовом автобусе, который следовал из Усть-Кута в Иркутск. Стоит отметить, что в нем находились 47 людей. К счастью, никто не пострадал. Водитель вовремя остановил транспорт и пассажиры эвакуировались. Автобус загорелся, когда ехал в Нижнеилимском районе.

Сейчас прокуратура организовала проверку. Кроме этого, ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств и причин. Об этом КП-Иркутск рассказали сотрудники прокуратуры Иркутской области.

- В вечернее время 3 июня в 2 км от поселка Видим Нижнеилимского района в межмуниципальном автобусе, следовавшем по маршруту "Усть-Кут-Иркутск" произошло возгорание, - добавляют в ведомстве. - В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства в сфере безопасности пассажирских перевозок и других законов.

Стоит отметить, если сотрудники прокуратуры выявят нарушения по итогам надзорных мероприятий, то будут приняты меры прокурорского реагирования.