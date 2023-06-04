МЧС: ветер с порывами до 15-18 м/с ожидается в Иркутской области 5 июня

5 июня ожидается северо-западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начало лета не задалось. Так, 3 июня на Иркутск обрушились дожди. И уже в понедельник, 5 июня, специалисты вновь обещают непогоду в Приангарье. Так, сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области предупреждают, что в западных и северо-западных районах местами ожидается северо-западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.

- Также в этот день по Иркутской области местами ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов, - отмечают спасатели.

Кроме этого, синоптики обещают 5 июня переменную облачность. Ночью пройдут небольшие, а днем кратковременные дожди. Не обойдется ночью без грозы и северо-западного ветра с порывами 5-10 м/с. А вот днем порывы могут достигнуть 15-20 м/с.

- Температура ночью опустится до +8…+13, при прояснении +1…+6, - говорят сотрудники Иркутского Гидрометцентра. - Днем потеплеет до +22…+27, но при увеличении облачности столбик термометра покажет +14…+19.