Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ «Карамель» в Иркутске 4 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По предварительным данным, неизвестные нажали на кнопку пожарной сигнализации в торгово-развлекательном центре «Карамель» днем 4 июня. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Из здания персоналом были эвакуированы около 250 человек. В ходе проверки помещений задымления не выявлено, - отмечают в ведомстве.

В настоящее время сотрудники МЧС проводят проверку.

Напомним, вечером 3 июня вспыхнул пожар в рейсовом автобусе, который следовал из Усть-Кута в Иркутск. Стоит отметить, что в нем находились 47 людей.