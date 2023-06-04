Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2023 6:05

Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ «Карамель» в Иркутске 4 июня

Проводится проверка
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ «Карамель» в Иркутске 4 июня

Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ «Карамель» в Иркутске 4 июня

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По предварительным данным, неизвестные нажали на кнопку пожарной сигнализации в торгово-развлекательном центре «Карамель» днем 4 июня. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Из здания персоналом были эвакуированы около 250 человек. В ходе проверки помещений задымления не выявлено, - отмечают в ведомстве.

В настоящее время сотрудники МЧС проводят проверку.

Напомним, вечером 3 июня вспыхнул пожар в рейсовом автобусе, который следовал из Усть-Кута в Иркутск. Стоит отметить, что в нем находились 47 людей.