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НовостиОбщество4 июня 2023 7:32

В Черемховском районе завершены поиски мужчины без правого глаза

Пенсионер ушел из дома в поселке Михайловка 2 июня
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
В Черемховском районе завершены поиски мужчины без правого глаза

В Черемховском районе завершены поиски мужчины без правого глаза

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области полицейские завершили поиски без вести пропавшего 66-летнего мужчины. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

- Мужчину нашли местные жители совместно с волонтерами около деревни Субботина, опознали по ориентировке в соцсетях, - говорят в ведомстве. - Разыскиваемый шел по трассе.

Напомним, пенсионер ушел из дома 2 июня в поселке Михайловка Черемховского района после чего перестал выходить на связь с близкими. Особой приметой в ориентировке числилось отсутствие правого глаза.