Подрядчика на строительство моста через реку Снежную определят в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области идет поиск нового подрядчика на строительство пешеходного моста через реку Снежную будет. Определиться планируют в сентябре текущего года. Предыдущий подрядчик нарушил законодательство, из-за чего контракт с ним был расторгнут. Ранее на работы выделили 106 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Мост через Снежную - важный объект, соединяющий населенные пункты двух субъектов России, - рассказал губернатор Игорь Кобзев. - Первоочередная задача администрации Слюдянского района в кратчайшие сроки провести установленные законом процедуры для определения нового подрядчика и приступить к строительным работам. Средства на них в бюджете предусмотрены, в том числе с учетом корректировки стоимости.

Напомним, в Приангарье сотрудники прокуратуры проводят проверку после возгорания автобуса, в котором находились 47 человек. Это произошло вечером 3 июня в двух километрах от поселка Видим Нижнеилимского района. Межмуниципальный автобус следовал по маршруту «Усть-Кут-Иркутск», когда в салоне появился запах гари и дым.

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