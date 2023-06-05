Более 1 тысячи жителей Иркутска приняли участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»

Спортивное мероприятие проходит в Иркутске уже третий год. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Ежегодное легкоатлетическое мероприятие «ЗаБег.РФ» состоялось в Иркутске 4 июня. В спортивном празднике приняли участие более 1 тысячи жителей столицы Приангарья. Кстати, в мероприятие могли поучаствовать жители любых возрастов. Так, самому юному спортсмену было всего 6 лет. Стоит отметить, что в Иркутске праздник проводят уже третий год подряд. Мероприятие собирает большое количество спортсменов и любителей активного отдыха.

– Наш родной Иркутск богат спортивными традициями, в том числе легкоатлетическими. И сегодня мы это еще раз доказываем. На старте собрались горожане разных возрастов, профессионалы и любители бега. Многие пришли семьями. Здоровые, инициативные, энергичные люди – наше главное богатство, - сообщил Дмитрий Ружников, вице-мэр Иркутска.

Стоит отметить, что трасса маршрута проходит по нескольким улицам нашего города: по бульвару Гагарина, улице 5-й Армии. А вот стартуют спортсмены и финишируют у памятника Александру III. Участники преодолевали дистанции в 21.1, 10, 5 и 1 км.