Средняя зарплата в Иркутской области составляет 72 тысяч рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Специалисты Иркутскстата поделились информацией о средней начисленной заработной плате в Приангарье в марте 2023 года. Этот показатель за год вырос на 4,3% и составил 72 тысячи рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутскстат.

Традиционно самыми высокооплачиваемыми остаются вакансии в сфере добычи полезных ископаемых. Сотрудникам платят в среднем 181 тысячу рублей в месяц. Самым скромным все еще остается доход работников гостиниц и кафе - 35 тысяч рублей.

По предварительной информации, в первом квартале текущего года жители Иркутской области заработали 234,4 миллиарда рублей, что на 13,1% больше, чем в 2022 году. Среднедушевой денежный доход в первом квартале достиг 33 325 рублей в месяц, в прошлом году он составлял 28 831 рубль.

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