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НовостиОбщество5 июня 2023 3:43

Сосудистое отделение для больных острым коронарным синдромом откроют в Тайшете

Объект сдадут до конца 2023 года
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Сосудистое отделение для больных острым коронарным синдромом откроют в Тайшете

Сосудистое отделение для больных острым коронарным синдромом откроют в Тайшете

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

До конца года в Тайшетской районной больнице откроют первичное сосудистое отделение для больных с острым коронарным синдромом. Об этом сообщают в правительстве Иркутской области.

- Открытие ПСО в Тайшетском районе позволит повысить качество оказания медицинской помощи пациентам с инфарктами. Средства на оснащение отделения выделены из регионального бюджета», - отметил и. о. министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.

Напомним, в полиции Иркутской области бьют тревогу - голодные медведи все чаще выходят к селам и городам. На днях правоохранители зарегистрировали первое в этом году нападение медведя на человека. Это произошло в Черемховском районе. Житель села Онотка направился на своей лодке на берег реки для сбора черемши, где встретил хищника.