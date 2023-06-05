Сосудистое отделение для больных острым коронарным синдромом откроют в Тайшете Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

До конца года в Тайшетской районной больнице откроют первичное сосудистое отделение для больных с острым коронарным синдромом. Об этом сообщают в правительстве Иркутской области.

- Открытие ПСО в Тайшетском районе позволит повысить качество оказания медицинской помощи пациентам с инфарктами. Средства на оснащение отделения выделены из регионального бюджета», - отметил и. о. министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.

Напомним, в полиции Иркутской области бьют тревогу - голодные медведи все чаще выходят к селам и городам. На днях правоохранители зарегистрировали первое в этом году нападение медведя на человека. Это произошло в Черемховском районе. Житель села Онотка направился на своей лодке на берег реки для сбора черемши, где встретил хищника.