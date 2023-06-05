Ангарскцемент готов к пиковым нагрузкам строительного сезона-2023. Фото компании.

На комбинате проведены плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования. В частности, в цехе «Сырьевой» необходимые работы выполнены на сырьевых мельницах № 1, 2, 3 и 4. В цехе «Обжиг» специалисты обновили футеровку печи № 1 при помощи огнеупорного кирпича RMAG, в угольном отделении смонтировали современные весовые ленточные дозаторы непрерывного типа.

В цехе «Помол» на цементных мельницах № 3 и 4 произведена частичная замена бронефутеровки. На агрегатах № 6 и 7 заменены дымососы и введены в эксплуатацию новые дозаторы. С их запуском завершилась реализация проекта технического перевооружения данной системы замкнутого цикла помола. Подготовлена и опробована цементная мельница № 8, ранее находившаяся в простое. На всех агрегатах проведена ревизия редукторов главных приводов. Мельничный парк предприятия полностью готов к работе в новом сезоне.

В цехе «Готовая продукция» упаковочный комплекс Haver&Boecker модернизирован за счет установки восьми новых дозирующих устройств Roto-Lock. Также проведены необходимые ремонты на участках погрузки цемента в мягкие контейнеры и автотранспорт.

Продолжается обновление автопарка предприятия. В текущем году на комбинат поступила новая техника: тяжелый бульдозер, фронтальный погрузчик, самосвал и вилочный электропогрузчик.

Завершается реализация инвестиционных проектов, направленных на повышение уровня энергетической безопасности предприятия: техническое перевооружение РУ-6 кВ трансформаторной подстанции № 5 с заменой высоковольтных ячеек, строительство кабельной эстакады от РУ-6 кВтрансформаторной подстанции № 5 до электрооборудования цеха «Обжиг» и эстакады от трансформаторной подстанции № 5 до подстанции 110/35/6 «Цемзавод».

В обособленном подразделении «Ангарскцемента» – расположенном в Слюдянке «Карьере Перевал» – сделаны плановые капитальные ремонты щековых дробилок СМД 117 на участках первичного и вторичного дробления. Заменены на более мощные электродвигатели на пластинчатом питателе бункера № 9 и на питателе щековой дробилки № 2, что помогло увеличить производительность оборудования и сократить время загрузки машин на 30%.

«Ангарскцемент» поставляет продукцию для строительства Култуминского ГОКа в Забайкальском крае, Озерного ГОКа в Республике Бурятия, объектов газопровода «Сила Сибири», второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2), для реконструкции аэропорта в Братске, других объектов.

«Комбинат готов к нагрузкам предстоящего строительного сезона, – отмечает управляющий директор АО «Ангарскцемент» Владимир Афанасин. – Как и прежде, мы намерены удовлетворять потребности регионального рынка в цементе стабильно высокого качества».