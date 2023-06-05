В микрорайонах Луговое и Синюшина гора в Иркутске отключат воду с 8 июня

Временные неудобства ожидают жителей микрорайонов Луговое и Синюшина гора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловском районе Иркутска ожидается крупное отключение холодной воды. Временные неудобства ожидают жителей микрорайонов Луговое и Синюшина гора с 22:00 часов 8 июня. Об этом сообщают на сайте МУП «Водоканал».

Ремонтные работы на сетях водопровода и канализации имеют планово-предупредительные меры. Иркутян просят заранее позаботиться о своем комфорте и запастись водой. Подвозить воду будут только к больницам и детским домам.

Вода вернется в дома в 14:00 10 июня 2023 года.

Подробный перечень адресов смотрите ЗДЕСЬ.

Ремонтные работы на сетях водопровода и канализации имеют планово-предупредительные меры.

Подвозить воду будут только к больницам и детским домам.

Вода вернется в дома в 14:00 10 июня 2023 года.