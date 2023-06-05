Ремонт дорог продолжается в Иркутске круглосуточно Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске круглосуточно проходит ремонт дорог, в том числе и в выходные. За минувшие два дня рабочие залатали ямы и трещины на улицах Улан-Баторской, Лермонтова, Гоголя, Лыткина, Розы Люксембург, Чернышевского, Звездинской, Жуковского, Степана Разина, Российской, Киевской и других. На улице Ползунова уложили асфальтовые карты. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Сегодня установки БЦМ работают на улицах Рабочего Штаба, Радищева, Кожзаводской, Мельничной и Фабричной, - рассказал глава предприятия «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Также работы ежедневно идут в микрорайоне Зелёный, на улицах Полярной, 3-го Июля, Олонской, Академической.

Напомним, в полиции Иркутской области бьют тревогу - голодные медведи все чаще выходят к селам и городам. На днях правоохранители зарегистрировали первое в этом году нападение медведя на человека. Это произошло в Черемховском районе. Житель села Онотка направился на своей лодке на берег реки для сбора черемши, где встретил хищника.